TOP 10 | Koerapsühholoog pani ritta kõige targemad koeratõud

Nagu psühholoogiaprofessor ja filosoofiadoktor Stanley Coren juba 90tel lausus, siis intelligentsuse valdkondi on väga erinevaid. On olemas adaptiivne intelligentsus ehk võime kohaneda ja probleemidele lahendusi leida, töötamise või kuulekuse intelligentsus ehk käskudele kuuletumine ja nende täitmine ning instiktiivne intelligentsus ehk sünnipärane talent. Need on paljudest kõige olulisema tähtsusega.

Loomade käitumisspetsialist Frans de Waal on vaielnud, et koerte intelligentsust hinnata on tohutult keeruline ja inimestel on kalduvus seda sageli limiteeritud ja ebaõiglaste tingimuste järgi teha.

Milline on üks intelligentne koer? Seda küsimust on uurinud paljud teadlased üle kogu maailma. Nüüd on olemas andmed vähemalt ühe valdkonna kohta, milleks on töötamise või kuulekuse intelligentsus ehk uute käskude õppimine, käskudele kuuletumine ja nende täitmine.

Oma raamatus „Koerte intelligentsus“ avaldas Coren põhjaliku uurimistöö tulemused, kus hindasid kriitilise pilguga koeri 199 erinevat kuulekuskoolituse kohtunikku. Vastused olid tema sõnul märkimisväärselt sarnased ning järjepidevalt kajastusid eesotsas ühed ja samad koeratõud. Olenemata sellest, tuleb kindlasti toonitada, et iga tõu juures on erandeid ja väga palju sõltub ka treeningust ning omanikust endast.

Uurimuse põhjal tehti kindlaks kõige säravamad töökoerad, kes suudavad uue käsu ära õppida vähem kui viie sekundiga ning kuuletuvad sellele vähemalt 95% kordadest.

1. Bordercollie

2. Puudel

3. Saksa lambakoer

4. Kuldne retriiver

5. Dobermann

6. Shetlandi lambakoer

7. Labradori retriiver

8. Papillon

9. Rottweiler

10. Austraalia karjakoer

Allikas: iflscience.com