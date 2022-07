Lemmikud, kes ei aja aevastama: 10 allergikutele sobivat koeratõugu

Ära lase käharakarvalise bichoni kohevast kasukast ennast petta. Need väikesed vahukommid on kergesti treenitavad ja nad ei aja karva. Kui karva eest hästi hoolitseda, ei aja need koerad ka kõõma. Bichon on hea iseloomuga ja tore seltsiline. Ta sobib korterisse ning teda on lihtne igale poole kaasa võtta, sest koerake kaalub umbes 3-5 kg. Bichonid on küllaltki pikaealsed - arvesta, et sinu käharakarvaline lemmik võib elada kuni 15 aastat vanaks.

Šnautserid ei aja karva. Küll armastavad olla aga tähelepanu keskpunktis ning omanikku mitte silmist lasta. Šnautseri puhul arvesta, et ta on alati sinu kõrval. See koer vajab kasvatamisel kindlat kätt ja distsipliini, sest ta kipub olema põikpäine, energiline ja kaitsva loomuga.

Yorkshire’i terjer sobib sulle, kui sul pole suure aiaga maja. Yorkshire'i terjeritele meeldib ka sisetingimustes mängida. Nad ei aja karva ja sa ei pea kõõmaga võitlust pidama. Küll aga vajab tema karvkate palju hoolt, et säiliks uhke välimus. Kui ta käpad sulle sülle paneb, hoia hari käepärast. Paljud inimesed arvmastavadki seda tõugu just tema väikese kasvu pärast.

Bedlingtoni terjer - välimuse järgi meenutab see koer rohkem lammast. Ta on leebe loomuga ja ei aja karva. Saab ka korterieluga ka päris hästi hakkama, aga mängimiseks ja ringijooksmiseks vajab siiski ruumi.

Shih tzu. Vaatamata pikkadele siidistele lokkidele ajab see koer vähe karva, kuid karvkatte eest hoolitsemist ei tohi sellegipoolest unarusse jätta. Üldiselt on need koerad kiinduvad ja lahke loomuga, kuid tähelepanu - nad võivad muutuda väikelaste suhtes armukadedaks, kui tunnevad end peres ebakindlalt. Ka ei sobi need koerad perre, kus on lapsed, kes ei tea, kuidas koertega käituda. Need koerad võivad olla vastuvõtlikud terviseprobleemidele ja arvestada tulekski eelõige lisaväljaminekutega tervisega seotud kulutustele.