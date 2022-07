Kuumad suveilmad panevad ohtu ka akvaariumikalade elu. Mida teha, kui akvaariumivesi on kalade jaoks liiga soe?

„See, et kalad on vees, ei tähenda, et neid kõrgemad temperatuurid ei mõjuta,“ tõdeb pikaaegne akvarist Kati Härmits ja lisab, et akvaristidele võib olla soe suvi üks suurimaid väljakutseid esitav aeg.

Kõrgemad veetemperatuurid võivad akvaariumis tekitada hävingu sealsele ökosüsteemile kui temperatuuri reguleerimiseks ei rakendata vajalikke ettevaatusabinõusid. Tasub tagada, et akvaariumit käimas hoidev süsteem jääb terveks ka soojematel suvekuudel ning mõista, mis juhtub veega, kui see soojeneb. „Kindlasti tasub investeerida sobivatsse veejahutusvahenditesse, sest muidu võib tagajärgede likvideerimisega tegeleda kuni järgmise sooja suveni,“ tõdeb Härmits.

Kala- ja taimeliikidel on oma kindlad temperatuurivahemikud, mille juures neil kõige parem ja mugavam elada on. Kuna kalad on kõigusoojased, sõltub nende elutegevus just keskkonna ehk veetemperatuurist, mistõttu on ülioluline säilitada akvaariumis just konkreetsetele kalaliikidele sobiv temperatuurivahemik. Nii püsivad sealsed elanikud elus ja terved. Kui veetemperatuur hakkab ületama liigi eelistatud vahemikku, nagu mõnikord soojematel suvekuudel võib juhtuda, on oht järgnevate häirete tekkimiseks:

Soojem vesi kiirendab kalade ainevahetust, muutes nad aktiivsemaks, mida sageli nimetatakse hüperaktiivsuseks;

Kalade suurenenud ainevahetuse kiirus nõuab, et kalad saaksid rohkem hapnikku, kuid selle asemel on neil hoopis vähem hapnikku, sest soojem vesi ei sisalda lahustunud hapnikku nii palju kui jahedam vesi;

Hapniku taseme langus mõjutab ka aeroobseid baktereid lämmastikutsüklis, muutes bioloogilise filtratsiooni vähemefektiivseks. See põhjustab ammoniaagitaseme tõusu.

„Lisage ülaltoodud häiretele ka kalade suurenenud toidutarbimine, suurem hulk jäätmeid ja kiirenenud ainevahetus ning teil on kõik tingimused katastroofiks olemas,“ hoiatab Härmits akvaariumiomanikke kuuma suve eest.