Aita siilidel põud üle elada ja aseta aeda joogikauss!

Kindlasti ei tasuks aga siili kostitada piimaga, sest veevaegusest nõrga organismiga võib piim isegi saatuslikuks saada. Paljudel aiapidajatel on kuskilt kinnistunud väärarusaam, et siilidele on hea pakkuda piima. Tegelikkuses on täiskasvanud siilid laktoositalumatud ja piim võib põhjustada kõhulahtisust, mis on nõrgale ja halvas toitumuses loomakesele eluohtlik. Ettevaatlik tasuks olla ka leivaga, sest piim ja leib küll täidavad siilil kõhtu, kuid täiskõhutunne paneb siili toiduotsinguist loobuma, mille tulemusena jääb tal palju vajalikke toitaineid saamata. Piim ja leib on siilide jaoks ka liiga pehme toit ja vähene närimine mõjub nende hammastele halvasti. Kes tahab siilidele head teha, võib panna aeda madalad joogikausid ja neid vee lõppemisel taas puhta veega täita. Kindlasti ei tasuks vett panna liiga sügavatesse kaussidesse, kuhu janused loomad sisse võivad kukkuda.