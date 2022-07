TAHAKS KOJU | Elu hammasrataste vahele jäänud kassipreili otsib oma inimest

Nagu paljud teisedki, jõudis kass Xena meieni otse tänavalt. Kuna tänavakassi elu ei ole kerge, jäi talle näkku sellest ka oma jälg. Nimelt on Xenal alles vaid üksainus silm. Sellest kassipreili end aga heidutada ei lase, sest tema alles jäänud silmas on nägemine väga hea ning ta leiab ilusti üles toidu ning oma liivakasti. Kuigi viimases käimist talle tänaval keegi ei õpetanud, siis liivakasti oskab nutikas kassike sellegipoolest ideaalselt kasutada.

Küll aga on Xenal peale ühe silma kaotamise veel üks mure - nimelt ei õpetanud tänaval keegi talle ka inimese tähelepanu hindama. Seetõttu on kass inimese suhtes pigem pelglikum ning ise ta kontakti veel ei otsi. Siiski hoiab Xena oma uudishimulikku pilku kahel jalal toimetaval toidumasinal peal ning valvab, et inimesega midagi halba ei juhtuks. Selle tagasihoidliku ja vaikse tüdruku suurim soov on leida rahulik kodu, kus lubatakse tal omas tempos harjuda ja avaneda.