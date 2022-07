Miks sääsed hammustavad mõnda inimest sagedamini kui teisi?

Kuid liigid Aedes aegypti ja Anopheles gambiae on levinud inimvere eelistamise ja inimestele haiguste edasikandmise poolest. Aedes aegypti on seotud zika ja dengue palavikuga, samas kui Anopheles gambiae kannab malaariat põhjustavat parasiiti.

Teatud sääseliigid ei ilmuta üksnes väga suurt huvi just inimvere vastu, vaid nad näivad oma järgmist einet valides tegevat vahet ka inimeste vahel. Ilmselt on meist igaüks kogenud seltskonnas viibides seda, kuidas sääsed tiirlevad alati vaid kindlate inimeste ümber, jättes teised peaaegu puutumatuks. Ehkki see, et sääsed eelistavad kindlaid inimesi, näib olevat vaid pelgalt kuulujutt, kinnitavad seda tegelikult ka teadusuuringud. Miks see nii on? Millised faktorid võivad sääskede valikut mõjutada?

Sel teemal on palju iidseid arvamusi, osad neist usutavamad kui teised. Mõnede arvates võivad hammustada saamist üht- või teistpidi mõjutada veregrupp, hele nahk, higistamine või isegi küüslauku või õunasiidri äädikat sisaldavate toitude söömine. Tavaliselt pole neil juttudel teadusliku testimise järel mingit alust. Kuid tegelikult tehakse sääskede toiduvaliku mõistmiseks palju teadusuuringuid, peamiselt lootuses manipuleerida nende käitumist nii, et tulevikus oleks võimalik kontrollida inimeste haigestumist.

Kõik sääseliigid kasutavad peremeeslooma läheduse tuvastamiseks kauglevi indikaatorina süsinikdioksiidi. Kuid CO₂ on üldlevinud ja annab vähe infot, mis aitaks sääsel oma eelistatud sihtmärki leida. On tõestatud, et CO₂ kõrval on piimhape märkimisväärne atraktant ehk ligimeelitav tegur ja see prevaleerib inimese lõhnas palju enam kui teiste loomade puhul. Sellele lisaks aitavad inimese lõhnabuketti kujundada ka muud ühendid nagu ammoniaak, mõned karboksüülhapped, atsetoon ja sulkatoon.

See selgitab, miks sääske söögiks satuvad inimesed ja mitte linnud, lehmad või sisalikud. Parimaks tõendiks selle kohta, mis täpselt sääse valikut eri inimeste vahel motiveerib, on meie naha mikrofloora erinevus.

Inimnaha mikrofloora