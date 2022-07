Otsid kaisulooma? 7 kassitõugu, kes on tõeliselt südamlikud perelemmikud

Kindlasti ei ole allolevas nimekirjas kõik tõud ära mainitud ning kui sul on kogemusi mõne teise kassitõuga, siis anna sellest ka teistele teada. Nii leiab igaüks tema jaoks just selle õige kassi!

Ragdoll on tõug, kes on vaikse ja laisa iseloomuga, sellest hoolimata hindab ta hellitusi ja tähelepanu. Ragdoll on ideaalne korterikass, sest ta on õnnelik, kui saab kõigist pere toimetustest osa võtta.