NIPID | Kuidas muuta küüntelõikus meeldivaks nii kassile kui ka omanikule?

Liiga pikaks kasvanud küüned võivad kassile valu tekitada, samuti kipuvad need kinni jääma ja nii võib küüs valusalt murduda. Igal juhul on oluline oma kodukassi küüsi regulaarselt kontrollida ja neid vajadusel ka tagasi lõigata. Kui kass on protseduuriga harjunud, on see tegelikult lihtne ja kiire ning karta ei ole miskit. Kassi tuleb selle protseduuriga tasapisi harjutada ja nii õpib ta seda ka taluma.

Meeles tuleb pidada seda, et ka regulaarse lõikamise puhul on oluline võimaldada kassil ka oma kraapimisvajadust rahuldada selleks ette nähtud kohtades nagu näiteks spetsiaalsetel kraapimispuudel või -alustel. Seina külge kinnitatavad alused võiks paigaldada nii kõrgele, et kass saaks end selle peal välja sirutada.

Küünte lõikamist alusta sammhaaval

Enne, kui lõikamisega alustad, jälgi oma kassi. Kas ta on lõõgastunud ja laseb sind ligi? Kas ta lubab sul oma käppasid ja küüsi puudutada?

Enne küüntelõikust võid kassi sööta, sest kui kõht on täis söödud, tunnevad kassid end üldjuhul paremini ja on lõõgastunud. Kui kass on pigem äreva loomuga, siis vali protseduuriks vaikne tuba, kus teisi inimesi ja loomi ei ole. Istuge koos mugavasse tooli ja kõigepealt lõdvestuge.

Enne, kui esimest korda küüsi üldse lõikama asud, lase kassil kõigepealt puudutustega harjuda. Silita tema käppasid ja küüsi ja kui kass lubab, siis püüa tema käpp õrnalt oma peopessa võtta, seda uurida ja õrnalt ka pigistada, sest pigistades tulevas kassi küüned paremini nähtavale. Räägi kassiga samal ajal juttu ja premeeri teda, et tal tekiks tegevusega positiivne seos.

Eemalda oma käsi enne, kui kass jõuab selle ära tõmmata. Jälgi lemmiku kehakeelt, kohe kui märkad, et tal on ebamugav, siis katkesta oma tegevus ja proovi uuesti alles siis, kui kass on jälle rahulik. Kui kassil on ebamugav, on tema kõrvad suunatud tahapoole või kergelt kõrvale. Õpeta teda tasa ja targu.