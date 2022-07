Millise koeratõu esindajad on kõige pikaealisemad? Millised elavad kõige vähem?

1.Chihuahua - eluiga küündib kuni 20 aastani. 2. Taks - keskmine eluiga jääb 12-17 eluaasta vahele, kuid on ka takse, kes on lausa 21 aastaseks elanud. 3. Pomeranian ehk kääbusspits - keskmine eluiga 15 aastat, kuid pole harvad juhused, kus kuuleme ka 20 aastastest vanahärradest- ja prouadest. 4. Lhasa Apso - need tiibetlased võivad pea 20 aastat välja vedada. 5. Toy puudel - keskmine eluiga 14-18 aastat 6. Shih Tzu - kuni 18 aastat. 7. Austraalia karjakoer - ühe selle tõu esindaja käes on isegi maailmarekord: 29 eluaastat. Keskmiselt jääb eluiga 12-15 aasta vahele. 8. Väike podenco - Portugali päritolu koerad võivad elada 12-16 aastat

Milliseid koeri peetakse aga kõige lühema eluea õnnetuteks esindajateks? Üldiselt võib öelda, et mida suurem koer, seda lühem on tema eluiga. Iiri hundikoer on üks suurimaid koeratõuge ja tema eluiga jääb keskmiselt vaid 7-8 aasta vahele. Sama statistika saadab ka dogisid ja Berni karjakoeri. Mõned tõud on vitaalsemad kui teised, samas kui mõned tõud on altimad terviseprobleemidele. Pääsu pole tervisemuredest ka pisematel koertel - riskigrupis on eelkõige just nösuninad - mopside ja buldogite keskmine eluiga jääb kahjuks vaid 7.6 eluaasta kanti.



Muidugi ei sõltu koera reaalne eluiga vaid statistilistest keskmistest ja tõulistest soodumustest. Koerad, kes toituvad tervislikult, elavad stressivaba elu ja naudivad oma inimesest sõbraga pikki jalutuskäike, elavad täisväärtuslikumat ja pikemat elu. Samuti ei tasu oma lemmiku terviseprobleeme märkamata jätta ning väga oluline on õigel ajal veterinaarile pöörduda.