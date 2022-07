TAHAKS KOJU | Sõbralik kaisukaru Tippi otsib armastavat inimest

Tippi on suur ja uhke punase kasukaga kass. Ta on väga lustlik ning mängulise loomuga. Mööda tuba jooksmine ja karglemine on tema jaoks tõeliselt lõbus meelelahutus. Ka kõrged riiulid ja kapipealsed on huvitavad, kuid puhata on kõige parem ikkagi peremehe kaisus. Pehmel diivanil pererahvaga lesimine on privileeg, mida Tippi oskaks hinnata. Ka teised kassid on talle sümpaatsed.