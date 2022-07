Hollandis tohib edaspidi lemmikloomana pidada neid 30 liiki

Nimekirja koostamisel oli arutusel rohkem kui 300 imetajate liiki, mis tähendab, et enamikku imetajaid ei tohi edaspidi lemmikloomana pidada. See aitab ära hoida lemmikloomadeks mittesobivate loomade pidamise, mis on halb nii omanikele kui ka loomadele.

Uus reegel peaks jõustuma 1. jaanuaril 2024, aga see ei ole tagasiulatuv. See tähendab, et juba olemasolevaid lemmikloomi, kes ei kuulu antud nimekirja, see ei puuduta. Omanikud saavad neid lemmikloomi pidada kuni nende loomuliku elu lõpuni.

AAP (Animal Advocacy and Protection) on Euroopa loomakaitseorganisatsioon, mis on pühendunud eksootiliste loomade, nagu primaadid, lõvid ja tiigrid, kaitsmisele. APP-l on loomade varjupaigad Hollandis ja Hispaanias loomadele, keda on kasutatud tsirkustes, laborites, loomaaedades ja eksootiliste loomade müügis. Nende väsimatu töö on viinud mainitud nimekirja kehtestamiseni Hollandis. Eestis sellist nimistut ei ole.

Lubatud liikide nimekirja kuuluvad järgmised loomad:

Aafrika unihiir

Belutši kõrbehiir

Alpaka

Kahvatu kõrbehiir

Rändrott

Kodutuhkur

Merisiga

Vööt-kääbushamster

Vesihirv

Liivahiir

Eesel

Tõhk

Pulstikkits

Kuldhamster

Suur egiptuse kõrbehiir

Harringtoni kõrbehiir

Kodukass

Koduhiir

Kaksküürkaamel

Koduküülik

Laama

Mongoolia liivahiir

Alžeeria liivahiir

Hobune

Veis

Lammas

Kodusiga

Vesipühvel

Lagrits