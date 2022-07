Aleksei Turovski räägib jääkarujutte

Isane jääkaru Rasputin, kes sündis 19. novembril 2007. aastal, jõudis Tallinna Loomaaeda pärast seda, kui senine loomaaia asukas Aron kolis üle-eelmisel aastal Prantsusmaale, et asuda elama pereelu. Nii Aroni kui ka Rasputini vader on Eesti finantstehnoloogiaettevõte Admirals, kes algatas vahva projekti, et lapsed jääkarust kui ohustatud liigist rohkem teada saaksid. Nii löödi käed Tallinna Loomaaia ja tunnustatud bioloogi Aleksei Turovskiga ning valmis viieosaline Jääkarujuttude helisalvestis.

“Jääkarud on justkui Tallinna Loomaaia sümbolid. Oma lustliku iseloomuga rõõmustavad nad külastajaid, nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Jääkarud on maailmas aina enam ohustatud ja meie kõigi ühine soov on, et neil läheks hästi nii looduses kui ka kodudes, mille on nendele rajanud loomaaiad,“ ütles Admiralsi tegevjuht Sergei Bogatenkov. “Tänu jääkarujuttudele ja Aleksi Turovskile jõuavad lasteni ning nende vanemateni jutud jääkarude elust läbi tuttavate seoste. Jääkarud mängivad, söövad magusat ja vajavad und täpselt samamoodi nagu väikelapsed. Loodame, et jääkarujutud rõõmustavad kõiki kuulajaid ja toovad Rasputinile ja Friidale palju uusi sõpru.“