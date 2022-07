Kuidas looma ülekuumenemise eest kaitsta?

KIKA jaemüügijuht Ksenia German märgib aga, et ülekuumenemist on lihtne vältida, kui rakendada ennetusmeetmeid ja oma neljajalgse sõbra eest hoolt kanda.

Hoolitsege palava ilmaga lemmiklooma reisiohutuse eest

Ksenia German juhib tähelepanu sellele, et eriti sageli esineb juhtumeid, kus loom kuumeneb palaval suvepäeval üle, sest ta on üksi autosse jäetud.

„Autos on kuumal suvepäeval ülimalt lämbe. Isegi kui auto seisab varjus, võib looma ikkagi tabada kuumarabandus, sellepärast ei tohi lemmiklooma kunagi autosse üksi jätta. Isegi siis, kui lähete lühikeseks ajaks ära, jätate aknad paokile ja panete loomale vett, ei pruugi see suure kuumusega lemmiklooma päästa,“ hoiatab ekspert.

On ka väga oluline, et alati oleks kaasas puhas joogivesi. „Ükskõik, kas lähete jalutama või autoga sõitma, võtke alati kaasa puhta veega täidetud reisi-jooginõu. Palava ilmaga võtab pererahvas lemmikloomad tihti kaasa veekogu äärde, kuid on oluline mõista, et selle vesi ei pruugi joomiseks sobida – lemmikloom võib sealt saada baktereid ja hiljem end halvasti tunda, tal võib tekkida allergiline reaktsioon või kõhulahtisus, iseäranis kui vesi õitseb,“ märgib ta. Tänapäeval on võimalik soetada moodsad joogianumad, millel on leket takistav lukustussüsteem ja tagasivoolufunktsioon, mis võimaldab vee tagasi jooginõusse valada, kui lemmikloom ei joo kõike ära.