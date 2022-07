Kutsikavabrikute alatud skeemid

Äritsemine internetis

Kui avada Internetis mõni müügiportaal (nt Okidoki, Kuldne Börs jne) saame näha sadu lemmikloomade kuulutusi, kus on esindatud enamik populaarseid liike ja tõuge. Lisaks veel suur hulk loomade kosjakontori postitusi, kus otsitakse paaritamiseks kaaslast. Hinnad varieeruvad ebareaalsest kuni turu keskmiseni, näiteks Corgi kutsika võib osta nii 200 kui 1200 euroga ja lisaks on valida värve, mis selle tõu tunnustatud värvide hulka ei kuulu. Me peame arvestama seda, et loom ei taha saada beebisid selle pärast, et ta sooviks oma peret, vaid see on instinkt. Tõuaretuse maailm on suur ja keeruline maastik, kuid ükski tõuaretaja oma loomi internetiportaalides ei müü, vaid leiab enda loomade järglastele uued kodud juba enne loomalaste sündi.

Kuidas tunda ära millerdaja?

Millerdaja äratundmiseks ei ole üht valemit. Enamasti jõuame me vabrikutesse kaebuste abil – kas on inimesed ostnud endale looma ja miski on jäänud kripeldama või on naabritel kaebusi. Aastate jooksul olen käinud loomi kontrollimas nii pisikestes korterites kui ka uhketes majades. Esmalt hakkab ninna lõhn. Seda ei ole võimalik edasi anda. See on segu mustusest, väljaheidetest, umbsest õhust ja kurbusest. Ma ei ole nende sadade loomade juures veel kordagi näinud armastust või kiindumust oma kasvatajasse. Pigem on seal hirm ja segadus. Loomi peetakse erinevalt, näiteks puurides nagu karusloomi, kuid on ka neid, kes saavad lahtiselt joosta, kuid põrandad on väljaheidete ja prügi kihi all. Tihti on aknad kaetud tekkide või kiledega ning uksed polsterdatud, et hääled ja hais vähem leviks.