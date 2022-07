Lemmikloomasõbralike hotellide välimääraja

Vastus on lihtne: päriselt lemmikloomasõbralikud hotellid on need, kus lemmiklooma koheldaksegi nagu pereliiget. Huvitaval kombel teevad seda sageli just tippklassi hotellid, neurootilist pererahvast, kes muretseb oma (mõnel juhul päris koleda) sisustuse rikkumise või murule tekkida võivate kollaste laikude pärast, olen ma kohanud pigem odavamates kohtades.

Lemmik võib ajada karva ja pärast koera või kassiga seal viibimist võib hotellituba vajada lisakoristust, nii et lisatasu rakendamine on täiesti arusaadav ja minu meelest lausa loomulik. Samuti on omaniku asi vastutada, et koer ei näri mööblit ega riku sisustust, õpetada looma või mitte jätta teda üksi, kui on teada, et tal on kahju tekitavaid või teisi häirivaid kombeid.

Päriselt lemmikloomasõbralikus hotellis on hästi käituv loom teretulnud igasse tuppa, sealhulgas kõrgema klassi tubadesse - head kogemused on mul oma mopsiga näiteks Hilton Tallinn Park hotellist, Pärnus Victoriast, Kuressaares Gospast, Muhus Pädaste mõisast.

Haapsalu Hestia spaahotellis leidsime lemmiku jaoks toast eest joogikausi ja tikitud käpajäljega rätiku ning ehkki meil on harjumus kõik vajalik ise kaasa võtta, mõjus see eriti südantsoojendava žestina, et koer on siin tõesti teretulnud.

Sellised hotellid aga, kus ka väikese hästi käituva koeraga klient pagendatakse madalama klassi ja korruse kehvemasse tuppa, mõnel juhul on veel valikus ainult ilma vaibata ja kahe eraldi voodiga tuba (näiteks Laulasmaal LaSpas), tekitavad loomaomanikes pigem tugevat ebasümpaatiat. Hotellid põhjendavad seda sageli allergikutele mõtlemisega, aga pigem tasuks ehk teha allergikutele eraldi vaipkatteta toad? Seda enam, et paljud allergikud on hoopis tolmule allergilised.

Sedasorti kohtadest hullemad on ainult üldse mitte lemmikloomi lubavad majutusasutused. Kui nad arvavad, et panevad oma reeglitega kliendid lemmiklooma koju jätma, siis vastupidi, see soodustab hoopis oma raha mujale viimist. Tõestisündinud lugu; meil oli valida, kas veeta aastavahetus ühes Tartu hotellis või sõita Saaremaale; kuna see Tartu hotell ei lubanud koeraga meie soovitud tuppa, siis valisime pikema ja oluliselt kallima Saaremaa retke koos mitmepäevase peatumisega Gospas. Kes sellest võitis? Muidugi lemmikloomasõbralik hotell!