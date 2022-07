Kaadrid seafarmidest paljastavad masstootmise õuduse

„Inimesed on tihti šokeeritud, kui näevad, et nende kallis liha on toodetud sellistes tingimustes. Seda enam kutsume nii Eesti kui ka Euroopa maaeluministeeriumeid üles ellu viima seadusandlust, et Euroopa Liidus loomi enam sellistes tingimustes ei peetaks. Uuringud näitavad, et koos realistliku üleminekuajaga on see farmidele ka finantsiliselt võimalik,“ lisab Valge Nähtamatutest Loomadest.