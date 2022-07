Mida teha alla kukkunud linnupesaga?

Eesti Metsloomaühing soovitab teha kohe asenduspesa ja panna see võimalikult vana pesa lähedale. Asenduspesa saab teha väga erinevatest asjadest - lillepotist plastik-karbini. Kui asenduspesa jääb räästa alt välja, on oluline, et vihmaveel oleks võimalik välja valguda. Kui asenduspesa on plastikust, tee selle põhja augud, nii ei jää vihmavesi karpi pidama. Asenduspesa põhja võib pehmenduseks panna räti, heina ja vana pesa jäänused. Paljas plastik on linnule libe.