TAHAKS KOJU | Elevant igatseb rahulikku pelgupaika

Elevant sobiks ideaalselt koju, kus nauditakse rahulikku elustiili. Kindlasti oleks ta ideaalne nurruv lisasoojendaja kellelegi, kellele meeldib õhtuid veeta teki all raamatut lugedes. Ta on üks eriti inimlembeline kass, kes on õnnelik, kui saab olla kogu aeg koos oma inimesega. Küll aga on Elevant otsustanud, et süüa soovib ta vaid konservi või kergelt vees leotatud krõbinaid.