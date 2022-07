Kellega rallit sõita ehk mida arvestada autoreisil lemmikloomaga

Kuhu lemmikloom autos paigutada, sõltub sellest, mitu inimest veel autos on ja kui palju ruumi jätkub.

„Kui lemmikloom on harjunud või omaniku soov on lemmikut hoida sõidu ajal autosalongis, siis on kõige mugavam kasutada transpordikatet. Katteid on erinevaid mudeleid ja suuruseid. Üks valik on esiistmele panna ühekohaline kate, see sobib pigem väiksematele koertele, teine valik on tagaistmele paigaldatav kate. Kuna kate ise on ilma turvaelementideta, on võimalik võtta koerale spetsiaalsed traksid, mida saab kinnitada turvavöö aasa sisse ning selle abil ennetada koera ringi jooksmist sõidu ajal,“ selgitab Katharine Grunthal, PetCity tootespetsialist.

„Tagaistmete katted on tavaliselt reguleeritavad lukuga ehk kui on suurem koer, saab teda mahutada tervele tagaistme alale või kui on vaja, et inimene mahuks ka tagaistmele, siis saab lukkude abil katet lühendada. Lisaks on tagaistmete puhul alati oluline omanikul mõelda, kas ta tahab, et ukse küljepaneelid oleksid kinni kaetud või mitte, sest osad mudelid pakuvad seda ja osadel puudub see võimalus. Uksepaneelide katmine ennetab võimaluse, et plastik saab kriimustada, mustaks vms,“ soovitab Grunthal.

Kui koeral on juba traksid olemas, siis on alternatiivina olemas ka turvarihm, mille saab kinnitada trakside külge ja teise otsa auto turvavöö hoidjasse. Kuna turvarihm on reguleeritava pikkusega, siis on alati võimalik omanikul otsustada kui palju ta tahab, et lemmikloom saaks mööda tagaistmeid liikuda.