Peremees jättis näljutatud ja vastsündinud kutsikatega koera saatuse hooleks

Veterinaar tuvastas, et Lote on väga kõhetunud, tal pole eriti lihaseid. Koeral on palavik ning tupest tuleb siiani palju verist eritist. Tekkis põletikukahtlus ning koer jäi kutsikatega kliinikusse turgutamiseks ja proovide võtmiseks. Selline kõhetumine ei teki lühikese ajaga ja ka mitte poegimisega. Lote seisund viitab selgelt pikaajalisele nälgimisele. Omanik käivat ära üsna tihti ning loomad istuvatki siis näljas ja janus.

„Karta on, et asi jääb sel korral seisma kaebeõiguse taha, sest pühapäeva õhtul PTA ametnikke kuskilt võtta pole ja see koer ei oleks saanud homseni ka sinna enam jääda, kuna see oleks võinud maksta nii tema kui pisikeste elu. Suhtleme homme kohe ka PTA-ga ja loodame, et nad saavad teha tagantjärele menetluse selliselt, et liidul tekiks võimalus kriminaalmenetluse algatamiseks,“ selgitab Eestimaa loomakaitse liit oma lehel. „Igatahes, kui PTA siiski loomi ametlikult ära ei võta, jäävad need ikkagi meie hoole alla ja mitte ükski vägi neid omanikule ei tagasta. Pisikesed nööbikesed koos emmega vajavad väga teie abi ning pöidlahoidmist!“