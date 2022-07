Veterinaar lükkab ümber populaarse müüdi – mänguasjad ei ole pelgalt meelelahutus

KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia Germani kinnitusel on see iganenud müüt, et loomade mänguasjad on mõeldud üksnes meelelahutuseks, sest lemmikloomale on need tähtsad mitme kasuliku funktsiooni pärast.

Aitavad motoorikat arendada ja sidet luua

Mänguasjad õhutavad meeles pidama, et kasvatate oma kodus kiskjat, kellel on jahiinstinkt. Seda on oluline stimuleerida nii koertel kui ka kassidel.

„Seda instinkti rahuldavad suurepäraselt plüüsist ja kummist valmistatud mänguasjad, millel on piiksuvad või krõbisevad osad. Need tekitavad kinni püütud saagi tunnet,“ selgitab German. „Kui lemmiklooma jahipidamisvajadused ei saa rahuldatud, kannatavad selle pärast pahatihti kodu või isiklikud asjad. Kui pole, millega mängida, hakkavad kassid mööblit kraapima ja koertele meeldib saapaid närida.“

Asjade rikkumist võib soodustada ka lemmiklooma ülevoolav energia. Germani sõnul aitavad mänguasjad neljajalgset sõpra ära väsitada – mängides ta väsib ning kogunenud energiavaru ei leia väljundit destruktiivse käitumisena. Lisaks võib mäng soodustada aktiivsust ning aidata vältida apaatiat, arendada motoorikat ja koguni peremehega sidet luua.

„Koos mängides muutub side teie ja lemmiklooma vahel tugevamaks. Mänguasjad on üks tööriist, mille abil peremees saab oma lemmikloomaga kvaliteetaega veeta ja lähedust tunda.“

Mänguasjad võivad aidata ka teie peresõbra intellekti arendada, sest näiteks erinevad interaktiivsed mänguasjad ei ole mitte ainult lemmikloomale heaks ajaviiteks, vaid sunnivad teda ka oma aju kasutama ja arendama. Õigesti valitud mänguasjad soodustavad ka lemmiklooma hügieeni eest hoolitsemist.

„Närimiseks ette nähtud mänguasjad võivad aidata hammastele kogunenud kattu loomulikul teel eemaldada ja tõkestada selle moodustumist. Ühtlasi masseerib lemmikloom mänguasja närides igemeid, eemaldab mustust ja hambakivi,“ loetleb German.

Kuidas mänguasju valida?