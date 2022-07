Kuidas hoolitseda koduküüliku eest

Kodu küüliku keskmine eluiga on kaheksa aastat, see varieerub veidi tõust sõltuvalt. Kuna küülik on sotsiaalne loom, võib neid pidada mitmekesi, nad sobivad hästi ka kombekate kasside-koertega. Jänesed ei kipu hammustama, aga võivad küünistada, kui neid piisavalt hellalt ei kohelda, seetõttu tasub ettevaatlik olla lastega, kes ei taipa veel, et loomaga tuleb arvestada ja tema vastu õrn olla.

Jänes on pigem vaikne loom. Nad vajavad igapäevast aega puurist väljas, soovitavalt vähemalt neli tundu päevas, et end sirutada ja liigutada. Nad armastavad närida, nii et oluline on varustada neid lisaks veele ka värske köögivilja ja mänguasjadega, et nad mööblitele ja ohtlikele elektrijuhtmetele liiga ei teeks. Samal põhjusel tasub küülikut suurema osa ajast pidada pigem kinnises puuris, mis peaks olema vähemalt 60x90 sentimeetri suurune ühe jänese kohta. Puur peaks olema plastikpõhjaga, kuna jänestel on õrnad jalad.