Nälginud Lote ja kutsikad kosuvad, kuid vajavad siiski veel abi

Vahepeal paistis, et Lotega pole sugugi hästi ja oli oht, et ta peab kõhus olnud kondimassi tõttu operatsioonile minema. Tal oli tugev aneemia ja põletikunäit lubatust kõrgem. Ta oli vedelikupuuduses ja tilguti all. Tema keha ei tulnud ise toime selle koormusega, mis kaasnes ekstreemsetes tingimustes poegimisega.

Üheksat kutsikat toidetakse lisaks lutipudelist, sest osad ei saa piisavalt emmelt piima ja ei võta muidu kaalus juurde.

„Vaatamata raskele elusaatusele on Lote väga inimest usaldav. Poeb põue ja südamesse ning tahab olla kaisus. Emmena on ta kutsikate suhtes väga hoolitsev ja armastav. Aneemiast paranemiseks vajab Lote aega ja kutsikate toitmine on väga suur koormus. Vähemalt esialgu tuleb inimestel olla kutsikate ammedeks ja toita pudelist. Loomulikult saavad pisikesed ka tissitada ja emme hoolitsust tunda. Lihtsalt praegu peab Lote taastuma ja kosuma, et saada taas normaalkaalu ja terveks,“ kirjutab Eestimaa Loomakaitse Liit oma lehel.

Lotet veel jälgitakse, kuid tundub, et kondimass maost hakkab siiski väljuma. Eestimaa Loomakaitse Liit tänab südamest kõiki, kes on Lotet ja pisikesi juba toetanud.

„Täna on Lote meie vastutusel kliinikus ning ravi läheb üsna kulukaks. Täname kõiki, kes on saanud veidi aidata, kuid iga sent on väga oodatud, kui arvestada lisaks kutsikate üleskasvatamisega tekkivaid kulusid. Meie organisatsioon ei müü päästetud koeri ja loovutustasu võtame harva, seega palume väga abi!“ jätkab Eestimaa Loomakaitse Liit.

Selgitus „Lote“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

EE824204278617897405 (Coop Pank)

Annetustelefonid

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

*Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.