Tänavalt päästetud Diego vintsutused

Diego jõudis Tallinna hoiukodusse 10.06.2022 Viljandist. Ta on pärit Viiratsi alevikust. Me ei tea, kui raske oli tema tänavaelu, kuid oli näha, et see polnud sugugi kerge! Kui Diego saabus hoiukodusse, siis tema karvakasukas oli räsitud välimusega, ninal kriimustused, kehal jäljed kaklemisest ja kaitsev olek. Hulkuva kassi ellujäämine sõltub ju ainult temast ja kuidas ta hakkama saab. Kuna Diego ei ole kõige nooremas eas (hinnanguliselt ta on vähemalt 5 aastat vana), siis ilmselt enda eest seismine ei olnud tema puhul kõige edukam.

Diego oli hoiukodus kastreerimise ootel, et kassituppa kolida, aga hoiukodu märkas, et vaatamata tema heale isule joob ja pissib kassike kuidagi kahtlaselt palju. Enne operatsiooni lasi hoiukodu talle teha vereanalüüsi: tema suhkur oli korras ja neerunäitajad normi piiris. Seega otsustati Diego ikkagi kastreerida.

Taastusperioodil oli ta isu ja enesetunne hea, kuid ta jätkas vee joomist suurtes kogustes. Ühe keskmise kassi jaoks pool liitrit vett päevas on ikkagi suur kogus! Oli otsustatud et Diego läheb taas uuringutele. Ultrahelis kahjuks sai tuvastatud, et tema neerud on kahjustatud. Mõlemad on suurenenud ja kujult muutunud. Täpsema diagnoosi jaoks vajab ta lisauuringuid, millest üks on neerude biopsia! Tegemist on kalli uuringuga, mida oleks vaja teha narkoosi all. Niikaua kuni täpsem diagnoos ei ole selgunud, saab Diego Renal ravitoitu.

Aga see pole veel kõik. Lisaks neerude probleemidele on Diegol avastatud seen. Täpsemalt on laigud ninal ja seljal. Hetkel ta saab vastavat ravi, et seen kiiresti välja ravida ja uuringutega jätkata.

Palun aita Diego senise kliinikuarve tasumisel summas 382€. Ta vajab ka sinu abi tulevaste uuringute jaoks!