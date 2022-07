Loomaaias näeb esmakordselt üht maailma kõige aeglasemat imetajat

Schönbrunni loomaaias 3. juunil 2021 sündinud ja esialgu veel nimetu emane kaksvarvas-laisik vajab oma uue elupaiga ja naabritega kohanemiseks veidi aega. Praegu meeldib talle lesida vanadest tuletõrjevoolikutest meisterdatud madalas kiiges kõrgel lae all. Ta on heasüdamlik, kuid kui on vaja end kinnivõtmise eest kaitsta, siis sisiseb ta ähvardavalt ja vehib oma pikkade jäsemete ja teravate kõverate küünistega.