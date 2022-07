Rõõmupäev! Hobune Domi sai kliinikust välja

„Laminiidist päriselt ei parane, kuid hetkel on näha, et ta allub kenasti valuravile, sai esikapjadele puust ravirauad ja range dieet on mõjunud ka figuurile. Peale ligi pooletunnist meelitamist saime hobuse ka treilerisse. Domi esimene treilerisõit oli kliinikusse ja nüüd siis teist korda,“ kirjutab Eestimaa Loomakaitse Liit oma lehel.