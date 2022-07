VIDEO | Siilipoegade sadu

Kõik nad said puhastatud ja lisavedelikke, kui neli neist andsid siiski alla. Ühe siilikese seisund oli ekstra halb, lisaks sellele, et ta oli väga loid, langes ka tema pärasool välja. Peale suurt tööd ja pingutust jäid kaks tugevamat alles ja kosuvad kenasti, kirjutab Eesti Metsloomaühing oma lehel.

„Eelnevatel nädalal on meie vabatahtlike hoole alla sattunud hulgaliselt siilipoegi ja olgugi, et nad teavitajate poolt hoolikalt üle vaadatakse, on nende seis siiski tihti väga halb. Kas siis kärbsemunad peal või juba vaglad. Enamasti on nad alajahtunud ja näljas olnud. Meie siilipoegade toidulauad vajavad katmist, samuti kliinikuarved tasumist, et hädisemad saaksid vajalikud protseduurid kliinikus. Vōimalusel anna oma panus!“