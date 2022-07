VIDEO JA FOTOD | Tallinna loomaaial on laiskloomale varuks põnev üllatus

Loom on aasta vanune ning pärit Viini Schönbrunni loomaaiast. Hetkel nimetu kaksvarvas-laisik saabus Eestisse kuu aja eest, ent oli esiti karantiinis. Loomaaia keskkonnahariduskeskuse fuajees olevasse ekspositsiooni kolis ta nädala keskel.

Loomaaia kommunikatsioonijuht Kaspar Kütt rääkis, et laiskloomad käituvad oma nimetusele kohaselt - nad magavad suure osa päevast ja väga palju asju teha ei viitsi. „Aeglase ainevahetusega - söövad aeglaselt, ronivad aeglaselt,“ märkis ta.

Üldiselt söövad laiskloomad taimi. Näiteks lehti, puuvilju ja antud juhul ka marju. Loomaaia laisklooma lemmikud on mustikad.

Aktiivselt käivad nimeotsingud. Eile oli sotsiaalmeedias nimepakkumisi umbes 500, nüüd on see number veel märkimisväärselt kerkinud. Näiteks on pakutud nimeks Hilja. Populaarne pakkumine on ka Sid. Too on teatavasti tuttav „Jääajast“.

Inspiratsiooni on pakkunud seegi, et laisklooma isa nimeks on Einstein, ema on Baba. Kütt tõi välja, et nimeks pakuti teadlase põhjal Marie Curie.

Loomaaia laiskloom on naissoost ja veel üpris noor. Küll aga on loomaaia kollektiiv mõelnud ka tema tuleviku peale - varuks on üllatus. Ta saab ühel hetkel endale meessoost kaaslase. Juba on teada, et too tuleb Hollandist.