TAHAKS KOJU | Selle nädala staar on Tipsu Võrust

Kui üks peatükk lõpeb, siis algab alati uus ja nii ka Tipsul. Tips elas korteris koos oma perenaisega ja teiste inimestega oli ta väga vähe kokku puutunud. Kui keegi külla sattuski, siis peitis ta end oma turvakohta ja ootas, kuni külalised olid läinud.

Ta pole kunagi olnud sülekass ja pole kunagi vastu tormanud võõrastele inimestele. Pigem on selline tagasihoidlik ja rahulik. Ka nüüd on ta vaikne ja rahulik. Pigem uudistab sind kaugemalt, kuid on juba palju enesekindlam ja ei poe enam kohe peitu. Ta lihtsalt vajab uute inimestega kohtumisel aega.

Selline vaikne ja rahulik on sinisilmne Tipsu. Ta oleks heaks kaaslaseks üksikule inimesele, kellega koos aknast välja vaadata ja unistada. Hetkel unistab temagi oma kodust ja hoolivast inimesest, kellega koos elus edasi minna. Seda pole ju palju soovitud, vaid ühte inimest, kes mõistaks teda ja kes oleks kannatlik. Ootame ja teame, et ühel päeval see pisike soov täitub.

Tipsu on kohanenud ja tunneb ennast Võru varjupaigas hästi. Sõbrustab ja seltsib nii inimeste kui ka teiste kiisudega. Ta on rahulik ja leebe. Hoolitseb ka teiste karvakerade eest. Uute inimestega kohtudes on ta veidi tagasihoidlik. Temaga esimest korda kohtumisel tuleks kindlasti aega varuda. Tema on omapärane kass, sest tal on omalaadne välimus. Usalduse võitnud inimesele annab ta ka käppa. Kui Tipsu soovib unistada või magada, ei lase ta end mitte millelgi ega kellelgi häirida.

Kui soovid Tipsuga tutvust teha, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil, vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/67042