Teeme selgeks: loovutustasu looma adopteerimisel - mille eest?

Eesti Loomakaitse Seltsi hoole all olevatele loomadele eest küsime loovutustasu. Oleme MTÜ ja meie loomad saavad hoolitsetud ja vajadusel ka ravitud just annetuste ja loovutustasude toel. Loovutustasud katavad vaid väikese osa sellest, mis meil loomade peale tegelikkuses kulub.

Samuti ei leia me, et üldse keegi peaks loomi loovutama tasuta kui loomad on hästi hoitud ja nende heaolu nimel on tehtud kulutusi ning nähtud muud vaeva. Lisaks, kahjuks või õnneks, on just raha välja käimine üks põhjuseid, mis paneb inimesi looma võttu paremini läbi mõtlema.