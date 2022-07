LIIGUTAV VIDEO | Isane koer adopteeris pardipoegade pesakonna

15 pardipoja ema jäi teadmata kadunuks ning sellest ajast alates hoolitseb nende eest hella hingega Fred. See ei ole esimene kord, mil Fred nõnda käitub. Kuulsaks sai ta samasuguse teo eest juba 2018. aastal.

Fredi omanik Jeremy Goldsmith ütles, et teda juhtunu ei üllata: „15 aasta jooksul on Fred kasvanud farmis koos teiste loomadega. Temast on saanud päästetud loomade kaitseingel.“