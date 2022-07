Et ka lemmikul oleks põnev: miks ja kuidas rikastada looma keskkonda?

Mida tähendab looma keskkonna rikastamine? Looma keskkonda kujundatakse ja muudetakse selliselt, et see kutsuks esile liigiomast käitumist, julgustaks tegema valikuid iseseisvalt, motiveeriks teda liikuma ja esitaks vaimseid väljakutseid. Oluline on pakkuda loomale ka valikuvõimalusi. See annab neile rohkem kontrolli ümbritseva üle ning vähendab ka stressi tekkimise riske.