„Alguses ei usaldanud nad üldse!“ Peremehe poolt unarusse jäetud hulkurponid leidsid armastava kodu

„Vaevalt peremees neile pai tegi. Näha on, et enne peavad nad käe ära nuusutada saama, siis võib pai teha,“ kirjeldab Kruusa talu perenaine Tiiu Kõnd, kes algatuseks veetis tunde ponidega koos kuuripõrandal istudes ja „hobulausudes“. „Kuu ajaga on nad taltsad ja saavad ka välja karjamaale, aga sellega käskis arst veel oodata.“