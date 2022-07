ILSE BLOGI | Kuidas taks retriiveri vastu vahetus

Ei, ärge kartke, Ilsega on kõik korras - ta on Tallinnas omas kodus, omade inimeste keskel ning ehkki lennunduskaosest tingituna tõmbusid temagi närvid vahepeal üsna krussi, on ta nüüdseks maha rahunenud ning naudib jalutuskäike mere ääres, adru sees püherdamist ja igasuguseid muid vajalikke taksiasju mu mehe seltsis.

Paari kuu eest pakkusid Valencias elavad sõbrad mulle varianti hoida nende koera seni, kuni nad ise Eestis viibivad ehk siis kokku kaks kuud. Pikemalt mõtlemata ja suure hurraaga võtsin selle ettepaneku vastu. Valencia on mu endine kodulinn. Monaga, kes on väga hästi kasvatatud koer, kohtusime esmakordselt tema kutsikaeas. Ainult et... kuidas ta vahepeal juba 8-aastaseks on saanud?!

Olles rõõmuga oma jaa-sõna öelnud, tabas mind tagantjärele ehmatus. Aga mis siis, kui ta on harjunud hommikul kell 6 pissil käima ja hakkab häälekalt seda nõudma?! Pigem surm! Õnneks rahustas sõbranna mind, et kui peaksin mingil põhjusel (seda ma muidugi ei tee) enne kella 8.30 kobistama hakkama, saab Mona vaat et pahaseks ning õue tahab ta enamasti keskpäeval ja keskööl. Super, see pakett mulle sobib!

Ehkki, jah, keskpäevast Valenciat ei kujuta rahulikus, mõõduka ilmaga Eestis ilmselt keegi praegu elavalt ette - eriti veel olukorras, kus pead seljas kandma niisugust kasukat nagu Monal. Siin on nimelt viimase 72 aasta kõige kuumem suvi, ümberringi ohivad ja ähivad nii inimesed kui koerad. Mistõttu Mona aruka koerana juhibki mind esimese asjana varjulisse tänavakohvikusse, kui pissid-kakad tehtud on.

Seal jätkub jutt enamasti kauemaks, sest kellelgi on koer kaasas või on koer kodus või on ta õel-vennal koer või tal on kunagi olnud koer. Igal juhul on koer hispaanlastega jutu peale saamiseks absoluutne päästik.

Kuldne retriiver on väga inimestele orienteeritud koer, seega pole tal võõrastega suhtlemisel mingeid probleeme. Lähenegu vaid keegi, juba ta tõuseb saba liputades tervitama.