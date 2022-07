Pojad kaotanud ja põgenenud kiisuema meelitati tagasi telefonist kassipoegade hääli mängides

Pesaleidja töötaja läks appi Lolat püüdma ja kuna ta oli oma poegadele nii imeline emme olnud, siis saadigi kiisu kätte tänu sellele, et lasti telefonist kassipoegade helisid, mis Lola koheselt välja meelitasid. Hea südamega Lola sai oma hirmudest jagu ja tahtis väga aidata neid näuguvaid, olematuid poeg. Tänu sellele saadi ta kätte.



Kuna Lola hambad vajasid endiselt ravi läks kiisuke uuesti kliinikusse ja seekord läks kõik hästi. Lolal on väga keeruline elu olnud ja kahjuks tal endal ei ole võimalik kuidagi oma kliiniku arveid tasuda ning palub väga eie kõigi abi!



Lola on endiselt ka kodu otsimas, iseloomult on ta üks sõbralik ja paimaias kiisutüdruk, kes saab hästi läbi ka teiste kassidega