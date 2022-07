Pole vaid liikuv kaisuloom: kuidas ennetada arusaamatusi koerte ja laste vahel? Psühholoog annab nõu!

Koerahariduse andmine võiks alata just erinevuse rõhutamisest. Koer on teistmoodi, tal on oma mõtlemise, tundmise ja käitumise loogika ning seda kõike on vaja tundma õppida. Kui tead ühte koera, siis see ei tähenda, et tead kõiki koeri – seega võõrast koera ilma omaniku selgesõnalise loata puudutama ei lähe, kirjutab psühholoog Kätlin Konstabel.