Pikk-kõrv Paula meenutab enam koera kui küülikut

Küülik veedab pererahvaga koos aega, käib kaasas nii kontoris kui ka perereisidel ning otsib pidevalt inimkontakti. Triinu sõnul ei suudeta esmapilgul üldse uskudagi, et selline küülik olemas on. Pikkkõrv Paula loo aitas kirja panna kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Miks otsustasite just varjupaigaloomale kodu pakkuda?

Meie jaoks on ainus mõeldav tegu võtta endale pereliige kas varjupaigast või muul moel abi vajavast olukorrast. On absurdne, kui paljundatakse juurde loomi, kelle pealt teenitakse raha, ja samal ajal on meie varjupaigad täis sama toredaid kodu otsivad loomi.

Kuidas Paula teile silma jäi?

Kuna meil on ka enne olnud küülikuid ja varjupaika sattus abivajav küülikute trobikond, siis tuli otsus ühele neist kodu pakkuda kiirelt. Läksime lastega Tallinna varjupaika, kuhu oli toodud metsa hüljatud küülikute perekond. Pesakond, kaks vanemat ja kolm nooremat, olid karvutuna puuridega metsa alla visatud. Kui lastele jäi silma üks vahva hall küülikuhärra, kellel oli üks kõrv püsti ja teine lontis, siis mind tõmbas väga just ühe pisut sõjaka preili poole, kelle puuris vedeles mitu lõhutud veepudelit. Ka puurist välja võtmisel osutas ta verist vastupanu. Kuid kodus selgus, et tegelikult on tegemist maailma kõige malbema ja sõbralikuma jänksiga – nimeks sai ta Paula. Ta on meiega olnud alates 2016. aastast, varjupaigas arvati tema vanuseks kuskil aasta või paari ringi.

Kas mäletate, kuidas esimesed päevad uue pereliikmega möödusid? Kas Paula oli kiire kohaneja?

Paula kohanes väga kiiresti. Meie oma küülikuid puurides kinni ei hoia ehk puur on neile pesa eest, kuhu nad võivad iga kell peitu pugeda, aga uks jääb alati avatuks. Seega ta sai endale sobivalt ringi käia ja uudistada. Ta kohanes väga ruttu, tuli peagi meie juurde, hüppas diivanile ja nõudis nina pealt sügamist. Ka meie pere 60 kilo kaaluvat koera ta ei kartnud. Suviti saab Paula ka õues muru peal aega veeta.

Kuidas teil üldiselt läheb? Millised on mured-rõõmud?