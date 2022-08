Aega ainult ülehomseni: Ukraina põgenik Scooby hoiukodus olemise aeg saab otsa

Scoobyle on tehtud küll erinevad kodupakkumisi, ent kahjuks pole ükski senine neist sobinud – koer vajab keskkonda, kus teisi loomi ees ootamas ei oleks.

Scooby on leebe hiiglane, kes armastab inimesi ja sooviks nendega võimalikult palju aega veeta. Ta on kõige õnnelikum siis, kui saab inimesega koos jalutada, õppida ja harjutusi teha ning siis pikali visata, sügamist nautida ja niisama koos olla. Kõigile, kellele Scooby silma on vaadanud, on temasse ära armunud – tema sügavatest silmadest on näha, et ta on näinud oma elus palju halba, aga on kõige selle kõrval jäänud armastavaks ja hellaks koeraks, kes hoiab inimesi väga.

Sõda muutis Scooby-poisi ärevaks, mistõttu ajab ta mõnikord taga oma saba. Koostöös koeratreeneriga on talle loodud treeninguplaan, mis aitab tal õppida sellest käitumisest vabanema. Selleks on tarvis pisut aega ja kannatust, kuid näeme, et Scooby on juba praeguseks teinud läbi suure arengu.

Samuti on loomaarstid tuvastanud Scoobyl artriidi ja tõuomase päriliku küünarliigesemure. Need terviseprobleemid vajavad kindlasti edasist loomaarstide tähelepanu ja omaniku suurt pühendumist nende murede leevendamiseks.

Scooby vajab inimest, kes saab talle pakkuda aega ja kannatust, nii vaimsete kui ka füüsiliste raskuste ületamist ja loomulikult tingimusteta armastust. Kinnitame, et kogu see hellus ja truudus, mida Scoobyl pakkuda on, teeb selle pingutuse mitu korda tasa.

Scooby arvatav vanus on 5–7 aastat, ta on kiibistatud, vaktsineeritud ja talle on tehtud parasiiditõrje.

Paku Scoobyle kodu siin: https://nahtamatudloomad.ee/scooby.