Kurnatud kass poegis poolsurnuna kompostihunnikus kärbseparve keskel

„Saime kõne, et Kohilas on ühe inimese aias kompostihunnikusse poeginud emane kass, kes lebab seal liikumatult, kärbse parv ümber ning kaks poega juba kindlasti surnud,“ kirjutas MTÜ ühismeedias. „Abipalve tundus olevat sedavõrd tõsine, et kiirustasime kohale appi ning Miki loomakliinik oli valmis kiisud kohe ka vastu võtma.“

„Me kartsime, et kindlasti on tal palju muresid, lasime talle kõik vereproovid ja uuringud teha, aga kõik on täiesti normi piires. Emme oli lihtsalt ülimalt kurnatud ja mitte midagi muud. Mis on loomulikult suurepärane uudis. Nüüd saab ta puhata ja vaikselt oma beebide eest hoolt kanda,“ täpsustas MTÜ täna olukorda.