Pille Pürg rajas neljajalgsete sõprade mälestuseks koeratalu

„Kolm aastat tagasi ostsin tagasi oma ema sünnitalu. See on mu laadimise ja maandamise paik. Boonuseks on siis koertekasvatus,“ alustab Pille lugu koeratalu rajamisest. „Käisin vastavatel koolitustel ja kasvatan Saksa lambakoeri. Kuna tegutsen ikka endiselt ka laval, on see armas hobi. Kena proua, kes mind selles ettevõtmises aitab, on abiks ka aegadel, kui ise pean ära olema. Siis söödab ja tegeleb nendega tema.“

Pille nendib, et lohutusena oma koerte kaotusele saigi talu loodud. „Koeraarmastus on mul olnud seni, kuni end mäletan. Isa oli samuti suur loodusesõber, ema ehk vähem. Kodus mul lapsena loomi pidada ei lubatud.“

Esimene koer Moorits tuligi Pille ellu alles 1998. aastal. Oli kolli ja hundi segu, keda Pille nimetab imetoredaks sõbraks. “Järgmiseks võtsin Pootsmani varjupaigast aastal 2011.Temaga oli tööd ehk rohkem, aga oli lõpuni truu ja tänulik.“

Mõlemad koerad elasid pea 13-aastaseks. Varjupaigast võetud ettearvamatu käitumisega Pootsman, kes perenaist korra isegi näkku hammustas, treeniti otsingukoeraks, tänu kellele õnnestus politseinikel päästa nii mõnedki elud.

Kõige markantsema näitena toob naine juhtumi, kui otsiti kolmeaastast poissi, kelle emale lapse käekäik oluliselt vähem muret valmistas kui naabritele. „Ema mureks oli pudel. Ütles, et mis tast otsida, mulle on üheksa last veel. Tuleb ise koju või upub ära.“ Pootsmani abiga saadi laps siiski vee äärest kätte.

Nii Pootsman kui Moorits on maetud Pille aeda Tartus. „Koera truudust on raske üle hinnata ja lein ei kao kunagi. Istun praegugi nende haual tihti. See on südamerahu ja headus, mis koerad annavad,“ mõtiskleb ta. Ka praegu ei pea ma koeri teenimise eesmärgil, vaid see on vahva hobi. Äkki olen ise rohkem inimene, kui oleksin ilma nendeta?“

Koeratallu on praeguseks jäänud Wolf Amadeus ja Ruffa Alexandra ühe kutsikaga. Viimane suundub õige pea uude koju. Lisaks lõbustavad koeri kassid, kuked ja kanad. „Kutsikatega on algul muidugi palju tegemist, aga katsume hakkama saada,“ ütleb Pille.

Kuna kodutute loomade saatus on talle jätkuvalt südamelähedane, astub ta artistina üles 20.augustil kell 14 Paide kodukohvikute päeval MTÜ Paikass puhvetis. Kõik tulud kingitakse kodututele loomadele.