Uskumatu juhtum kohvikutepäeval: külalised tungisid võõrustaja magamistuppa ja väntsutasid kassipojad vigaseks

Kohvikut peeti ühe vabatahtliku hoovis, kuid majauksed olid lahti, et sealt saaks vajaduse korral juhtmeid vedada ja varustust juurde tuua.

„Võõrad inimesed – nii täiskasvanud kui ka hunnik lapsi – tabati teisel korrusel, kus on meie vabatahtliku isiklik magamistuba, kus ka kassipojad olid rahulikult oma lõunaund tegemas. Oleme nüüd saanud infot, et ruumis viibis kaks vanemat naisterahvast ja omajagu lapsi. Ja ka need täiskasvanud inimesed ei käinud just hellalt ümber nende kassidega. Kes nad olid, seda me ei tea siiani ja keegi pole ka meiega ühendust võtnud, et kuidagi seda olukorda siluda,“ tõdes MTÜ Cats Help vabatahtlik Evelyn Taaler.

Kui vabatahtlikud toimunu avastasid, oli juba hilja: üks kassipoeg oli täiesti apaatne, teine ei toetunud käpale ja oli ka pigem tavapärasest loium.

„Hetkel tunneb üks end paremini, teine kass siiani ei toetu käpale ja diagnoosiks on lihasrebend. Hulk ravimeid, käpale palju puhkust, mida on kassipoja puhul, kes ringi tahab joosta, muidugi üsna raske teostada,“ lausus Evelyn, kelle sõnul tuli kiisupojad öösel kiirabisse viia.

Ta tunnistas, et ehk käitusid kohvikupidajad ka ise pisut heauskselt. „Ega me ise ka otseselt selle peale ei tulnud, et kui välisuks on pärani lahti, siis lausa minnakse ise trepist veel teisele korrusele kasse otsima. Järgmine aasta kindlasti mõtleme midagi paremat välja. Kas siis meie järelevalve all kindlal ajal kassipoegade tutvustamine või kiisud turvalisse kohta ja uks lukku,“ ütles ta.