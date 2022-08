Kas koerad manipuleerivad meiega? Uus uuring annab vastuse

Dr Anna Burrows Duquense ülikoolist esitles hiljutisel eksperimentaalse bioloogia aastakonverentsil uurimust, milles võrdles koerte näoilmeid nende metsikute vendade huntide omadega. Sellest selgub, et koertel on oluliselt rohkem arenenud näolihaseid, mis on valmis kiiremini reageerima.

Just need on lihased, mis vastutavad näoilme tekkimise eest ja tänu neile on võimalik inimesel ka koera meeleolusid lugeda. Seetõttu on koera ja inimese omavaheline kommunikatsioon üsna lihtne.