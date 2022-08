Kas dr Google tõttab appi ka lemmikloomadele või tasub nõu küsida veterinaarilt?

„ Minu kiisu oksendab viiendat päeva. Mida teha? Mu koeral on mitu päeva kõht lahti. Ei tea, kas tasuks arstile minna? Mu küülik ei söö juba teist päeva, kas kellelgi on ka nii olnud, mida tegite? Koer lonkab. Kas võin talle valuvaigistit anda?“ Kas tuleb tuttav ette? Ma arvan, et iga loomaomanik, kes loeb sotsiaalmeedias loomateemalisi foorumeid, on kindlasti näinud selliseid postitusi.

Alustame sellest, et mitte ükski loomaarst ei pane diagnoosi ilma looma nägemata. Paljud sümptomid on erinevate haiguste puhul väga sarnased ja ilma uuringuteta on äärmiselt raske aru saada, mis tervisemure loomal tegelikult on. Ravides „umbes midagi sellist“, toetudes Googlest leitud sümptomitele või foorumlaste soovitustele, saab loomale väga palju kahju tekitada. Teiseks – inimesed foorumites võivad soovitada midagi sellist, mis on loomale ohtlik. Näiteks soovitada valet ravimiannust või hoopiski ravimit, mida tegelikult loomadele anda ei tohi. Kolmandaks – küsides abi foorumitest ja guugeldades sümptomeid, võib kaotada aega. Kui tegu on millegi väga tõsisega, siis foorumites vastuste ootamine ja internetis surfamine võib viia selleni, et looma seisund muutub kriitiliseks ja tagajärjed võivad olla väga tõsised.

„Kordusvisiidil on põhjus ja see on oluline osa ravist. Selle käigus hinnatakse ravi efektiivsust, vajadusel muudetakse ravimite doose või pikendatakse ravikuuri. Eriti oluline on see antibiootikumide puhul, nende valesti manustamine võib viia välja antibiootikumidele resistentsete bakterite tekkeni. Mõne haiguse puhul on diagnoosimine pikk protsess ja kindla diagnoosini jõudmine võib tähendada seda, et tuleb enne välistada terve rida teisi haiguseid.“



Me kõik armastame oma lemmikuid ja soovime neile ainult head. Seega – dr. Google asemel pöördugem ikkagi päris arstide poole ning foorumlaste asemel kuulakem loomaarsti soovitusi. Jah, lemmikute ravi ei ole odav, loomadel puudub leping haigekassaga, kuid seda enam on oluline alustada ravi varakult, et kiiremini probleemi lahendada. Mida kaugemale on jõudnud haigus, seda pikemat ja kallimat ravi see vajab.Meie lemmikloomade elud on otseses mõttes meie, loomaomanike, kätes. Nad usaldavad meid ja ootavalt meilt abi. Olgem mõistlikud ja hoolivad!