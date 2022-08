Ukraina hinnatud koerkirjanik kolis sõja tõttu Kiievist Tallinna

Raamatu müügist saadav tulu läheb Ukraina suurima kodutute loomade varjupaigale Sirius, mis on sõjapiirkonnas olnud üle kuu aja elektri, side ja veeta.

Hermes ja grupp "Lemmikloomasõbralike inimeste kogukond“ korraldavad heategevuslikke haridusprojekte, et arendada loomadesse suhtumise kultuuri. Sõja tõttu kolis Hermes nüüd Eestisse ja jätkab koos kogukonnaga aktiivset tegevust, et koguda raha varjupaiga renoveerimiseks ja loomade abistamiseks Ukrainas.

Varem elas Hermes tänaval, kuid otsustas siis vastutuse võtta ja inimesi koolitama hakata. Nüüd jagab ta nii raamatus kui blogis oma edukat kogemust kõikidele kassidele ja koertele, kes on juba kahejalgsete juurde elama asunud või alles mõtlevad sellele. Hermes usub, et igaüks võib leida oma pere.

Raamatu humoorikas vorm aitab lugejal oma neljajalgse käitumisest paremini aru saada ja taibata, miks lemmikloom näiteks teie asjade peale istub või uksel undab. Praktilised nõuanded zoopsühholoogia, kanisteraapia, künoloogia ekspertidelt ja loomaarstidelt aitavad koostada nimekirja vajalikest üldoskustest mugavamaks kooseluks. Raamat on ilmunud ukraina ja vene keeles ning pakub huvi 7–14-aastastele lastele ja nende vanematele, eriti kui kodus on lemmikloomi või on plaanis endale koer või kass majja võtta.