Vasalemmas tapavad kihutajad rebasekutsikaid

2. augustil oli taas seal kandis kuulda ATV hääli ja järgmisel päeval leitigi rebasekutsikas, kes sama rada, millel ta igapäevalt jalutas, enam kunagi ei käi. Piltidelt on ka näha, et liiklemiseks mõeldud teelt on tahtlikult välja sõidetud ja kutsika kohal on peenike metsloomarada, mis oli ilmselt tema igapäevane trajektoor.