Kaks juhuslikult leitud pääsukest muutsid elu: Sandrast sai metsloomade abistaja

Vaba looduse elanikega tuleb paratamatult varem või hiljem hüvasti jätta, sest nad ei ole loodud tubaste tingimuste jaoks. „Ausalt öeldes ma väga ei kurvastanud, sest ma teadsin, et nii on neile kõige parem. Ükski metsik lind ega loom ei ole loodud puurilinnuks ega -loomaks, seega see lahti laskmine oli loomulik,“ räägib naine. „Eelkõige valdas mind rõõm, et mõlemad tervenesid ja said lennata tagasi oma liigikaaslaste juurde, kuhu nad kuuluvad. Eks väike igatsus ikka on ja tahaks teada, kus nad on ning kas nendega on ikka kõik hästi, aga ma arvan, et see on loomulik.“