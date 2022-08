ILSE BLOGI | Neljajalgsete kohvitantede elu eestlaste, hispaanlaste ja hiinlaste meelevallas. Võrdlev analüüs

Ilse raskustest vee ja kaussidega olen ennegi jutustanud. Põhimõtteliselt võime käia ringi ainult isikliku veekausiga, kuna võõrad jooginõud tekitavad lausa paanikat, kui need laua juurde tuuakse. Muidu malbelt laua all istuv taks kukub rabelema ja üritab sülle ronida. Kui nüüd mõni koertepsühholoog ometigi oskaks ära seletada, mis teema tal sellega on! Ühtki joogikausitraumat lapsepõlvest kah ei meenu.

Eesti olustikus pole see paar tundi veeta olemist ka nii eksistentsiaalne kui Hispaanias. Olen pärast üht teravaks kippunud intsidenti hakanud Mona jaoks veepudelit kaasas kandma, sest ta on (erinevalt Ilsest) suuteline ka voolavat vett limpsima. Õnneks on Valencias paljudesse kohtadesse paigutatud ka avalikud joogiveekraanid.

Üldjoontes on hispaanlastel alati hea meel, kui koer kohvikusse saabub. Õue, mitte tuppa, siseruumidesse neid ei lubata, aga sest pole ka väga lugu, kuna neid päevi, mil Valencias ei kannataks õues istuda, on ikka õige vähe.

Siis algab üks otsatu nunnutamine ja silitamine ka teenindajate poolt. Retriiver, mõistagi, on ka selline koer, keda nähakse pesupulbri või majalaenu reklaamides koos lastega üle rohe-rohelise muru lippamas, seega tekitab ta inimestes usaldust - ja mitte asjata. „Un golden!“ noogutavad hispaanlased ja toovad kaastundlikult veekausi. Kui mitte omal initsiatiivil, siis palumise peale ikka.

Probleemid algavad sellest, et Valencias on suure osa baaridest üle võtnud hiinlased. Nendel on koertesse hoopis teine suhtumine. Juba alguses suure koeraga ringi käies märkasin, et paljud neist kardavad koeri ega julge lauale lähenedagi.

Kulmineerus see käitumisviis aga möödunud nädalavahetusel, kui trotsisime Monaga ilmaolusid (35 kraadi varjus) ja tegime pikema ringi - kohvikupeatustega mõistagi, sest need kuumakraadid kustutavad ikkagi täiesti ära nii koera kui minu.