Päästjad tõid välja sõnnikuhoidlasse takerdunud toonekured

Laupäeval kell 10.12 helistati häirekeskusesse, et Türi vallas Väljaotsa külas on kaks toonekurge jäänud sõnnikuhoidla reservuaari kinni. Päästjad aitasid linnud tuletõrjenööri abil välja, pesid nad puhtaks ning tõid komandosse toibuma. Paari tunni möödudes tuli lindudele eluvaim sisse, nii et päästjad viisid linnud loodusesse tagasi.