Uitama läinud nümfkakaduu külastas Lasnamäel lasteaeda

Möödunud nädalal tervitas häälekalt Lepatriinu rühma lapsi ja õpetaja Ruthi puu otsast imeilus suleline – nümfkakaduu Joosep. Tol hetkel nad muidugi veel ei teadnud, et see just Joosep on, ja üheskoos prooviti teda puu otsast alla meelitada.