Head rahvusvahelist kassipäeva: nippe, kuidas kliinikuskäik kiisule mugavamaks muuta

See mitte-ametlik tähtpäev algatati kasside auks 2002.aastal Rahvusvahelise Loomade Heaolu Fondi (International Fund for Animal Welfare) poolt.

„Nimelt märkame üsna tihti, kuidas omanik on oma kassi pannud suletud spordikotti, pappkasti, millel pole õhuauke või tuuakse kass kliinikusse süles nii, et tal ei ole trakse ega jalutusrihma küljes,“ kirjutab kliinik ühismeedias. „Kuna enamik kasside jaoks on kliinikuskäik niisamagi väga stressirohke sündmus, siis annaksime mõned soovitused, et seda nii omanikule kui ka loomale võimalikult meeldivaks muuta.“